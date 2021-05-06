Саратов, , 11:32 — REGNUM В Саратовской области вторые сутки подряд от коронавирусной инфекции регистрируют пять летальных случаев. Всего по состоянию на 6 мая от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 955 жителей.

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Как уточняет облминздрав, за сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончались двое мужчин и три женщины в возрасте от 50 до 75 лет.

Число активных больных снизилось на 91 пациента и на сегодняшний день составляет 4522 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 6 мая подтверждено 59 788 случаев заражения. Выздоровели за сутки 212 пациентов, за все время — 54 311 человек.

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