Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM Общественники продолжат борьбу за фонтан на площади Ленина в Ростове-на-Дону. По словам председателя совета регионального отделения всероссийского общества охраны памятников Александра Кожина, основание для запрета строительства на этой территории есть.

«Когда я узнал, что есть «Акт государственной историко — культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Ленину» по адресу Ростов — на — Дону, пл. Ленина», я обратился в управление культуры, но там заявили, что не могут найти этот документ. У нас есть юрист, мы будем подавать исковое заявление, с тем, чтобы изменить решение о застройке площади Ленина. Нельзя опускать руки. Здесь нельзя даже летний шатер ставить, не говоря уже о капитальном строении», — цитирует Кожина rostovgazeta.ru.

Территория перед отелем «Амакс» на площади Ленина останется в частной собственности. Однако есть вероятность того, что инвестора убедят восстановить фонтан. В целом же получается, что в Ростове-на-Дону вместо общественных пространств появляются объекты для зарабатывания денег. И власти дают на это добро.

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