Ла-Пас, , 11:30 — REGNUM В Боливии вождя индейского племени приговорили к тюремному заключению за убийство туристки из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на местные СМИ.

Согласно опубликованным данным, Суд боливийского департамента Ла-Пас приговорили 38-летнего вождя местного племени Чалла Рохера Чока Мендоса к 15 годам тюремного заключения.

Напомним, что 11 января 2018 года на острове Солнца на озере Титикака было найдено тело туристки из Южной Кореи в возрасте старше 40 лет с 11 ножевыми ранениями и признаками изнасилования.

Через год после убийства, в мае 2019 года вождя арестовали.

Известно, что представитель племени Чалла отрицает свою вину, однако прокуратура осудила его на 15 лет на основе имеющихся доказательств, среди которых показания шести свидетелей и результаты вскрытия.

Отметим, что после инцидента МИД Южной Кореи рекомендовал согражданам отказаться от посещения острова.