Краснодар, , 11:29 — REGNUM Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в Краснодаре вырастет до 30 рублей за поездку с 12 мая. Постановление главы города опубликовано на сайте мэрии 30 апреля.

«Установить для муниципального унитарного предприятия «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» муниципального образования город Краснодар тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в размере 30 рублей за одну поездку пассажира, провоз одного места багажа», — говорится в документе.

В настоящее время стоимость одной поездки в троллейбусе или в трамвае в Краснодаре составляет 28 рублей. В январе 2021 года также до 30 рублей повысилась стоимость проезда на коммерческих маршрутах.