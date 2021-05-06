Москва, , 11:28 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 7639 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 7639 новых случаев заражения выявлены в 83 регионах из 85. При этом 13,4% новых случаев не имеют клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончался 351 человек. Выздороветь от коронавирусной инфекции за прошедшие 24 часа смогли 7788 человек.

В целом, ситуация с распространением коронавируса в России остается стабильной — в ряде регионов фиксирует существенный спад уровня заражения.

В Москве ситуация по сравнению с предыдущим днем сильно не изменилась — 2114 новых случая за сутки. В Санкт-Петербурге также стабильно — 715 случаев за сутки.

Далее следуют: Московская область (600), Ростовская область (211), Воронежская область (144), Саратовская область (126).