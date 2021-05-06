Москва, , 11:28 — REGNUM Москва заслуживает того, чтобы попасть в кулинарный гид Michelin. Об этом 6 мая заявил международный директор Michelin Гвендаль Пулленек на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Москва заслуживает того, чтобы светиться на этой карте, как одна из кулинарных столиц мира», — сказал Пулленек.

Эксперт также высоко оценил профессиональные качества столичных поваров.

«Мы видим творческий потенциал. Молодые и талантливые повара показывают себя во всей красе», — отметил международный директор Michelin.

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