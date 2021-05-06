Пермь, , 11:26 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 96 случаев заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем днём ранее, сообщает 6 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число зарегистрированных заражений в регионе достигло 55 054. Оправились от коронавирусной инфекции 49 790 пермяков.

На 6 мая в больницах находится 631 пациент с COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет 31,3%. Жертвами заболевания стали 2228 человек.

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