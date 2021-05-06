Чита, , 11:26 — REGNUM В январе — феврале 2021 г. деятельность 118 организаций Забайкальского края являлась прибыльной. Как сообщает территориальный орган государственной статистики, 93,1% из них работают в сфере добычи полезных ископаемых, за этот период они заработали 13 697,4 млн. рублей. Положительный сальдированный финансовый результат сложился в сумме 9277,4 млн. рублей.

В то же время, 97 организаций региона (45,1% от общего числа отчитывающихся организаций) получили убыток в размере 4420,0 млн. рублей.

Кредиторская задолженность на конец февраля 2021 года составила 61 237,7 млн. рублей, из нее просроченная — 3863,4 млн. рублей, или 6,3% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец февраля 2021 года составила 68 293,2 млн. рублей, из нее просроченная — 10 806,7 млн. рублей, или 15,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Забайкалье отмечен рост долгов по зарплате: на 1 февраля 2021 года общая сумму долгов составила 15 617 тыс. рублей.

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