Саранск, , 11:25 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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Женщина 1951 года рождения была госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней полисегментарной пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии, в том числе ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 248 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. В течение четырех предыдущих дней подтверждали по 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 242 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 1804 человека.

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