Иволгинский район, Бурятия, 6 мая 2021, 11:25 — REGNUM В Бурятии нашли живой 33-летнюю жительницу Иволгинского района, пропавшей в марте 2020 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, год назад она уехала из дома в селе Сужа на работу в Иволгинск.
Затем она покинула рабочее место, но домой не вернулась. При этом родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении лишь 28 ноября.
«Пропавшая была обнаружена полицейскими 5 мая на территории фермы в Закаменском районе, где все это время работала. С ней все в порядке», — отметили в ведомстве.
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