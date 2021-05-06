Иволгинский район, Бурятия, , 11:25 — REGNUM В Бурятии нашли живой 33-летнюю жительницу Иволгинского района, пропавшей в марте 2020 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, год назад она уехала из дома в селе Сужа на работу в Иволгинск.

Затем она покинула рабочее место, но домой не вернулась. При этом родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении лишь 28 ноября.

«Пропавшая была обнаружена полицейскими 5 мая на территории фермы в Закаменском районе, где все это время работала. С ней все в порядке», — отметили в ведомстве.

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