Казань, , 11:25 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 32 новых носителя коронавируса. Днем ранее заболели 36 человек. Всего по состоянию на 6 мая подтверждено 20 670 случаев инфицирования, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели всего 17 670 пациентов, за сутки выписались 25 человек. Скончались за все время 468 носителей вируса. Новых жертв инфекции за минувший не зафиксировано. Активными больными остаются 2532 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный конгресс вакцин — 2021 признал препарат фирмы Moderna как лучшую вакцину от COVID-19, несмотря на то, что число смертей от РНК-содержащих вакцин, к которым причисляется Moderna, намного выше количества смертей на 100 тысяч от препарата шведско-британской фирмы AstraZeneca.

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