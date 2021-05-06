Ташкент, , 11:24 — REGNUM Министерство народного образования Узбекистана уделяет особое внимание внедрению систем идентификации личности Face ID, сообщили в пресс-службе МВД республики.

5 мая прошло заседание коллегии, проведенное МВД и министерством народного образования Узбекистана. Участники заседания обсудили профилактику преступности и безопасность в школах.

Отмечалось, что во всех классах будут установлены звуковые камеры для повышения уровня взаимодействия школ с органами внутренних дел и инспекторами профилактики.

Участники также обсудили мероприятия, направленные на борьбу с распространением наркотиков среди школьников.

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