Киев, , 11:40 — REGNUM Досудебное расследование причин авиакатастрофы самолёта АН-26 в Харьковской области завершено. Об этом сообщила 6 мая пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается, с авиакатастрофой связаны шесть человек: командующий воздушными силами ВСУ, начальник Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, командир воинской части А4104 и его заместитель, заместитель командира воинской части по лётной подготовке и руководитель управления полётами на аэродроме «Чугуев». Степень их ответственности определит суд.

Напомним, в сентябре 2020 года в результате авиакатастрофы погибли 26 человек, в основном курсантов Харьковского национального университета воздушных сил Украины. Одному курсанту удалось спастись.

В феврале 2021 года полёты курсантов на АН-26 были возобновлены.

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