Хьюстон, США, , 11:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась в пользу гостей со счетом 115:135.

Наиболее результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который оформил в матче дабл-дабл с 34 очками и 12 подборами.

В составе «Хьюстона» самым результативным оказался центровой Келли Олиник, также сумевший оформить в игре дабл-дабл с 27 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия», одержавшая шестую подряд победу, 8 мая встретится с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». «Хьюстон» потерпел третье подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Милуоки Бакс».