Абакан, , 11:23 — REGNUM Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии — 41-летний мужчина и 71-летняя женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в республиканском правительстве.

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С начала 2021 года жертвами COVID-19 в Хакасии стали 165 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждён 21 случай заражения коронавирусом (4921 с начала года), выздоровели 33 человека (4551 с начала года).

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