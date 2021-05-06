Чебоксары, , 11:21 — REGNUM В Чувашии суточное число заразившихся коронавирусом почти сравнялось с количеством выздоровевших, составив соответственно 51 и 50. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 6 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 521 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 51.

Выздоровели 22 353 человека, доля вылечившихся составляет 91,16%. Из них за последние сутки выписаны 50 пациентов. В настоящее время от COVID-19 лечатся 785 пациентов.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё два пациента с коронавирусом — общее число летальных исходов достигло 1383.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Чувашии началось ПЦР-тестирование участников парада Победы и завершится 6 мая. Всего тесты сдадут 1027 человек.