Чемальский район, Алтай, , 11:20 — REGNUM В алтайском селе Чемал в ночь на 6 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием снегоболотохода. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, вездеходом управлял 24-летний местный житель. Направляясь в сторону села Элекмонар, он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 28-летний пассажир транспортного средства, житель села Ороктой, был доставлен в районную больницу. Госпитализация мужчине не потребовалась», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия правоохранители организовали проверку.

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