Москва, , 11:20 — REGNUM Выпуск первого кулинарного гида Michelin по Москве запланирован на октябрь 2021 года. Об этом 6 мая заявил международный директор Michelin Гвендаль Пулленек на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пулленек отметил, что представители Michelin уже сейчас начали работу в российской столице и проверяют рестораны города, чтобы в дальнейшем присуждать им оценки, на основании которого будет составлен гид.

«К октябрю 2021 года подборка первого гида Michelin в Москве будет завершена», — сказал международный директор Michelin.

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