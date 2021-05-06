Чита, , 11:14 — REGNUM В Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. Как сообщает территориальный орган государственной статистики, за январь — февраль 2021 г. число умерших превысило число родившихся на 939 человек (в январе-феврале 2020 года естественная убыль населения составила — 267 человек).

Всего за этот период зарегистрировано 1756 родившихся и 2695 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 10,3 промилле, общий коэффициент смертности — 15,8 промилле.

В январе-феврале 2021 года в Забайкальском крае зарегистрировано 815 браков. Оформили развод 693 супружеских пары. В расчете на 1000 жителей края приходилось в среднем 4,8 браков и 4,1 разводов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2021 года в Забайкальском крае число умерших превысило число родившихся на 601 человек (в январе 2020 года естественная убыль населения составила — 170 человек).

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