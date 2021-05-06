Кливленд, США, , 11:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась в пользу гостей со счетом 105:141.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, который остановился в шаге от дабл-дабла с 32 очками и девятью подборами.

У «Кливленда» самым результативным оказался форвард Кевин Лав, сумевший набрать за игру 18 очков.

Отметим, в следующем матче «Портленд», проигравший прошлую встречу, 8 мая встретится с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». «Кливленд» потерпел восьмое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Даллас Маверикс».