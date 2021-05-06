Пенза, , 11:22 — REGNUM В Пензенской области за минувший день зарегистрированы 80 новых носителей коронавируса. Накануне заболели 82 жителя. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперативного штаба на 6 мая, подтвердили у 45 410 человек.

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Выздоровели после болезни 42 732 пациента, за сутки — 84 человека. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 676 жителей, пятеро — за сутки. Активными больными на сегодняшний день остаются 2002 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии управление Роспотребнадзора предлагает запретить проводить все массовые детские мероприятия до стабилизации ситуации с коронавирусом. С этим не согласился глава республики Олег Николаев, пояснив, что тотальные запреты только порождают «напряжение в обществе».

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