Киев, , 11:42 — REGNUM Глава госдепа США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд встретились с главами фракций Верховной рады Украины. Подробности встречи стали известны 6 мая изданию Strana.ua.

Как сообщается, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил о важности проведения реформ на Украине, а также раскритиковал смену руководства НАК «Нафтогаз». Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказывал об «агрессии России» и необходимости принять Украину в НАТО, Юлия Тимошенко попросила у США вакцину от COVID-19 и критиковала президента Украины Владимира Зеленского. Юрий Бойко призвал установить перемирие в Донбассе и урегулировать конфликт на переговорах в «минском формате».

«Ответный сигнал от Нуланд — по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст. По НАК она сказала, что это проблема и власть не права. Блинкен говорил коротко — минуты три. Сказал, что США поддерживают Украину, но надо бороться с коррупцией и для этого антикоррупционные органы должны быть независимы», — рассказал источник Strana.ua.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попросит у Блинкена зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также оборудование для борьбы со снайперами.

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