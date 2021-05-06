Киев, 6 мая 2021, 11:42 — REGNUM Глава госдепа США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд встретились с главами фракций Верховной рады Украины. Подробности встречи стали известны 6 мая изданию Strana.ua.
Как сообщается, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил о важности проведения реформ на Украине, а также раскритиковал смену руководства НАК «Нафтогаз». Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказывал об «агрессии России» и необходимости принять Украину в НАТО, Юлия Тимошенко попросила у США вакцину от COVID-19 и критиковала президента Украины Владимира Зеленского. Юрий Бойко призвал установить перемирие в Донбассе и урегулировать конфликт на переговорах в «минском формате».
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попросит у Блинкена зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также оборудование для борьбы со снайперами.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Украины рассказал, о чём попросит госсекретаря США