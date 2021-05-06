11 июля, 2010, 13:24 — ИА Регнум.

Гданьск в XVII веке. Карта 1687 года

1734 год. 11 июля (30 июня ст.ст.) русская армия под руководством фельдмаршала Миниха взяла Гданьск

«Миних прибыл к Гданьску 5 марта 1734 года и принял главную команду над остававшимся там российским войском, вытребовав себе еще несколько свежих сил. Сначала Миних послал к обитателям Гданьска грозный манифест, требовал покорности королю Августу Третьему и выдачи Станислава Лещинского, в случае отказа угрожал разорить город до основания и покарать грехи отцов на чадах чад их. На такое заявление не последовало покорности. Миних принужден был отказаться от покушений приводить в исполнение свои угрозы: у него недоставало осадной артиллерии. Но вот из Саксонии прибыли мортиры, провезенные через прусские владения в телегах под видом экипажей герцога вейсенфельского, а из Польши пришла прочая русская артиллерия: тогда началось метание бомб в город. Осада Гданьска продолжалась 135 дней. Поляки партии Лещинского пытались извне подавать помощь осажденным нападениями на русских, но были разбиваемы русскими отрядами. Осажденные надеялись на прибытие французской флотилии, которая, как ожидали, привезет им свежих сил. Французские корабли привезли и высадили к ним на берег всего только 2400 человек. Затем к Миниху пришла на помощь саксонская военная сила, а 12 июня русская флотилия в числе 29 судов вошла в Гданьский рейд и привезла Миниху еще орудий. Бомбардировка усилилась. 19 июня Миних потребовал снова сдачи. Осажденные выпросили три дня на размышление. После многих переговоров французское войско вышло с тем, что их отвезут в один из нейтральных портов Балтийского моря и отправят оттуда во Францию. Они понадеялись, что их отвезут в Копенгаген, но их отвезли в Лифляндию, расставивши там на квартиры, и уже через несколько месяцев отправили во Францию. 28 июня гданьский магистрат выслал к Миниху парламентера. Миних требовал покорности королю Августу и выдачи Станислава Лещинского с главнейшими приверженцами. На другой день магистрат известил Миниха, что Станислава невозможно выдать, потому что он убежал, переодевшись в крестьянское платье. Миних сильно рассердился, велел было опять начать бомбардирование; наконец, 30 июня принял покорность города и дозволил находившимся в городе польским панам ехать куда пожелают, приказавши арестовать только трех лиц: примаса, пана Понятовского и француза маркиза де Монти; их отвезли в Торун. Так окончилась эта осада, во время которой русские потеряли восемь тысяч солдат и двести офицеров. На город Гданьск была наложена контрибуция в два миллиона; императрица скинула прочь половину этой суммы.

Миних вернулся в Петербург с торжеством. Его недоброжелатели пытались очернить его действия, распускали подозрения, что Миних брал с неприятеля взятки и заведомо дал возможность Станиславу Лещинскому уйти. Но все это не повредило Миниху».

Цитируется по: Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М.: Астрель, 2006

История в лицах

В.К.Тредиаковский, из «Оды торжественной о сдаче города Гданска»:

В нутр самый своего округа,

Ищущего дважды корону

Станислава берет за друга;

Уповает на оборону

Чрез поля льющася Нептуна;

Но бояся ж росска Перуна,

Ищет и помощи в народе,

Что живет при брегах Секваны;

Тот в свой проигрыш барабаны

Се Вексельминды бьет в пригоде.

Гордый огнем Гданск и железом,

Купно воинами повсюду,

Уж махины ставит разрезом

В россов на раскатах вне уду;

И что богат многим припасом,

«Виват Станислав», — кричит гласом.

Ободряет в воинах злобу,

Храброго сердца не имущих,

Едино токмо стерегущих,

Соблюсти б ногами жизнь собу.

Ах! Гданск, ах! на что ты дерзаешь?

Воззови ум, с ним соберися:

К напасти себя приближаешь.

Что стал? что медлишь? покорися.

Откуда ты смелость имеешь,

Что пред Анною не бледнеешь?

Народы поддаются целы,

Своевольно, без всякой брани;

Чтоб не давать когда ей дани,

Чтут дважды ту хински пределы.

В милости нет Анне подобной,

Кто милости у нее просит;

К миру нет толико удобной

С тем, кто войны ей не наносит.

Меч ее, оливой обвитый,

Не в мире, но в брани сердитый.

Покинь, Гданск, покинь мысль ту злую;

Видишь, что Алциды готовы;

Жителей зришь беды суровы;

Гневну слышишь Анну саму́ю.

Тысячами храбрых атлетов

Окружен ты отвсюду тесно,

Молнии от частых полетов,

Что разбивает всё известно,

Устоять весьма ти не можно;

И что гром готов, то не ложно:

На раскатах нет уж защиты,

Земля пропасти растворяет;

Здание в воздух улетает;

И ограды многи отбиты.

Хотя б все государи стали

За тебя, Гданск, ныне сердечно;

Хоть бы стихии защищали;

Всего хоть бы света конечно

Солдаты храбры в тебе были

И кровь бы свою щедро лили, —

Но все оны тебя защитить,

Ей! не могут уже никако,

Старалися хотя бы всяко,

И из рук Анниных похити́ть

Цитируется по: Тредиаковский В. К. Лирика, "Тилемахида" и другие сочинения. Астрахань: Астраханский университет, 2007

Мир в это время

В 1734 году в Саксонии был основан Гёттингенский университет (открылся в 1737 году)

Король Георг II в университетской церкви. Г.Д.Хойман. 1748 год

На почве недовольства реакционной политикой феодальных властей в Гёттингенском университете неоднократно происходили студенческие волнения (1790, 1806, 1818). В 1837 в знак протеста против нарушения королём Эрнстом Августом ганноверской конституции ушли из Гёттингенского университета. 7 наиболее видных профессоров, среди них были братья Гримм, физик В. Вебер и др. Уход этой группы профессоров вызвал временный упадок университета. Во 2-й половине 19 — начале 20 вв. Гёттингенский университет снова занял одно из ведущих мест в области математических и физических наук. Здесь работали математики Б. Риман, Ф. Клейн, Д. Гильберт, Г. Минковский и др. В период фашистской диктатуры крупнейшие учёные покинули Гёттингенский университет, и он утратил значение крупного учебного и научного центра.

В 1970/71 учебном году в состав университета входили факультеты: теологический, юридических и политических наук, медицинский, философский, экономических и социальных наук, естественно-математический, лесной, сельскохозяйственный. Обучалось около 11 тыс. студентов, работало около 500 преподавателей. Библиотека университета насчитывала (1970) около 2 млн. тт».

Цитируется по: Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1970-1977

Материал предоставлен АНО "Руниверс"