Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В российском оргкомитете Чемпионата Европы по футболу рассчитывают на увеличение разрешенной квоты заполняемости трибун во время матчей Евро-2020, которые состоятся в Санкт-Петербурге в июне-июле 2021 года. Об этом заявил 6 мая генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин в интервью «России 24». Вопрос с допуском иностранных болельщиков в РФ будет решён в ближайшие дни.

Стадион на Крестовском острове Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в Петербурге пройдет шесть матчей группового этапа в двух группах и один четвертьфинал. Пока разрешено заполнить до 50% зрительских мест стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, вмещающего более 60 тыс. зрителей.

«Теоретически еще возможен разговор об увеличении этого предела. Но на сегодня мы это подтвердить не можем. Мы, как и любая страна, базируемся на мнении компетентных органов, которые отвечают за безопасность и здоровье граждан. Надеемся, что диалог возобновится и с Роспотребнадзором, и с властями Санкт-Петербурга, но пока принято такое решение (о 50%-ной заполняемости)», — сказал Алексей Сорокин.

Если квота будет увеличена, то преимущественное право приобрести дополнительные билеты получат те, чьи билеты ранее были аннулированы из-за снижения заполняемости.

По словам главы российского оргкомитета Евро-2020, в ближайшее время будет решён вопрос с допуском в РФ иностранных болельщиков, купивших билеты на петербургские матчи Чемпионата Европы.

«Буквально на днях будут подписаны соответствующие документы, которые будут регламентировать допуск иностранных болельщиков в Россию <…> Как только этот документ будет обнародован, мы уведомим об этом УЕФА, и планировавшие посетить Россию вздохнут спокойно», — отметил Сорокин.

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