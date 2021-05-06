Саранск, , 11:11 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 6 мая выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. В течение четырех предыдущих дней подтверждали по 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 242 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 18 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 190 жителей Мордовии. 248 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки от COVID-19 скончался один житель республики, как и накануне.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1804 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 4 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 405 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1991 человека.