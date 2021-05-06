Москва, 6 мая, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» сегодня, 6 мая, отмечает 30-летний юбилей.

Петр Данилов ИА Красная Весна 23 Истребитель МиГ-29УБ группы высшего пилотажа «Стрижи»

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка. «Стрижи» входят в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба.

На сегодняшний день «Стрижи» выполняют групповые и одиночные полеты на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

Директор дирекции программ МиГ-29М, МиГ-35 и легкого многофункционального фронтового самолета (ЛМФС) РСК «МиГ» Мушег Балоян отметил, что в скором времени летчики группы «Стрижи» могут получить новейшие самолеты МиГ-35.

Командир звена «Стрижей» Дмитрий Косоруков заявил, что летчики готовы выжать максимум из новых МиГ-35.

Кроме того, на самолетах группы может быть установлена новая система визуализации, которая позволит сделать выступления еще интереснее.