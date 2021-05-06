6 мая 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине обсудили новость о задержании испанской полицией гражданина Украины, подозреваемого в убийстве двух силовиков во время массовых беспорядков во время так называемого Майдана 2014 года.

Оксана Переможенко, , 14:07 — REGNUM Испанская полиция задержала гражданина Украины, подозреваемого в убийстве двух силовиков во время массовых беспорядков во время так называемого Майдана 2014 года, сообщает 5 мая со ссылкой на пресс-службу испанской полиции «Перший незалежний» («Первый независимый»). Уточняется, что задержанный скрывался и в последнее время жил в отдаленной сельской местности. Его арестовали в населенном пункте Пусоль. Уточняется, что испанские полицейские начали искать подозреваемого еще в апреле 2020 года.

Майдан на Украине. 2014 Иван Шилов © REGNUM

Новость в социальной сети Facebook, а также в Telegram обсудили зрители канала «Перший незалежний» («Первый независимый»). Многие отметили, что на Украине задержанного не только отпустят, но и наградят, как было, в частности, с Виталием Маркивым, ранее арестованным в Италии.

«Там задержали, а здесь отпустят, да еще и должность предложат», — отметила Галина.

«Уже Европа вместо нас начала разбираться с нашей мразью!!!» — добавил Александр Г.

«Сейчас за ним лично Зеленский с Аваковым полетят и потом ещё героя дадут», — написал Дима К.

Арсен Аваков Gov.ua

«А разве один убийца был и двое убитых? За 7 лет уже можно было всех найти и покарать, и пересмотреть состав «небесной сотни», где половина погибла не от пуль снайперов и силовиков», — пишет Николай К.

«Уже задерживали одного, потом отпустили. Толку от их задержаний», — добавила Yulia.

«Украина единственная страна, где убийцы становятся героями», — отметил Сергей.

«Наверно, задержали, чтобы вручить героев и льготы дать?» — спросил Figaro.

«Хоть маленькая надежда появляется на то, что узнаем всю правду, хотя не факт, найдут «пешек», а «лидеры» чистыми из воды выйдут…» — добавила Лилия Т.

«Уверен, что его доставят в Украину для награждения за вклад в победу Майдана», — написал Сергей М.

«Ну, Испания — не Украина, там могут найти», — отметил Taran G.

«Теперь Испанию обвинят в зраде, героев на нары», — пишет Юрий К.

«Орден дадут», — добавил Александр.

«Та вы шо? А тех, кто еще в Украине, не хотят задерживать? Пока не удрали?» — задалась вопросом Людмила Г.

«Власти невыгодно расследовать, выйдут сами на себя» — пишет Лариса Г.

«Правду узнаем, когда отойдут от власти те, кто руководил расстрелами и 8 лет прикрывает убийц», — отметил Сергей С.

Cамообороновцы выносят товарища по Институтской улице. Киев. Майдан 2014 Mstyslav Chernov

«Здравомыслящий человек и так понимает, что они вытворяли на майдане, посадят, может быть, но ничего не изменится», — пишет Вячеслав Д.

«В Италии уже задерживали «вбивцю». У нас стал героем», — подчеркнул Владимир К-в.

«Вернут на Украину и скажут: перепутали», — подытожила Yevgenievna Ya.

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Напомним, 3 ноября Апелляционный суд Италии оправдал украинского боевика Виталия Маркива, обвинённого в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его российского переводчика, журналиста Андрея Миронова. 4 ноября гражданин Италии Маркив вылетел на Украину в сопровождении уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.