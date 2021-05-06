Нур-Султан, , 11:06 — REGNUM В Казахстане проживают 665 участников Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения республики Ерлан Аукенов на брифинге.

По его словам, в 2020 году в Казахстане проживали 1025 ветеранов. Замминистра отметил, что в регионах республики ко Дню победы ветеранам выплатили по одному миллиону тенге ($2346).

Ранее в министерстве здравоохранения и социальной защиты Таджикистана сообщили, что в республике проживают 94 ветерана Великой Отечественной войны.

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