Томск, , 11:05 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении полицейского. Он подозревается в превышении должностных полномочий («а» ч.3 ст.286 УК РФ), сообщили ИА REGNUM 6 мая в областном следственном управлении СКР.

Ранее следствие проводило проверку размещённой в интернете информации об инциденте в томском миграционном центре. Дело возбуждено на основании материалов ОРЧ СБ УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, днём 27 апреля полицейский, находясь в здании управления по вопросам миграции областного УМВД на улице Пролетарской, «в отсутствии оснований» ударил иностранного гражданина рукой по лицу, а также пнул его по ноге.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

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