Чита, , 11:04 — REGNUM За период с 26 апреля по 4 мая 2021 года в Забайкальском крае больше всего подорожали пшено (рост 3,2%), баранина (кроме бескостного мяса) — 2,8% и огурцы свежие — 1,7%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Также отмечается, что в регионе подорожали: картофель — 1,3%, консервы овощные для детского питания — 1,2%, сосиски, сардельки — 0,9%, печенье — 0,8%, консервы мясные для детского питания — 0,6%, помидоры свежие, говядина (кроме бескостного мяса), колбаса — 0,5%, сахар-песок — 0,4%, свинина (кроме бескостного мяса), мука пшеничная — 0,3%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года годовая инфляция в Забайкальском крае сохранилась на уровне 5,9%. Это выше, чем в Дальневосточном федеральном округе и в целом по стране (5,3% и 5,8% соответственно).

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