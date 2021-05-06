Соледар, ДНР, , 11:05 — REGNUM На территории школы, расположенной в посёлке Старомихайловка, что на западной окраине Донецка, нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Об этом сообщили 6 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В представительстве отметили, что находке предшествовал артобстрел населённого пункта, произведённый 4 мая с позиций ВСУ.

«Один из боеприпасов, попав в дерево и повредив взрыватель, вошёл в землю на спортивной площадке возле действующей школы, расположенной по адресу ул. Чапаева, 78. По счастливой случайности снаряд не разорвался…» — сказано в сообщении.

Смертельную находку зафиксировали представители СЦКК, а затем обезвредили сотрудники МЧС ДНР.

Напомним, за минувшие сутки в ДНР зафиксировали семь случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Всего было выпущено 53 единицы боеприпасов, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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