Ижевск, , 11:02 — REGNUM По состоянию на 5 мая в 26 муниципальных образованиях Удмуртии произошло 165 ландшафтных пожаров. Об этом заявил глава регионального управления МЧС Петр Фомин.

Он уточнил, что площадь, пройденная огнем, составила более 700 гектаров, причем половина территории возгораний приходится на Завьяловский и Сарапульский районы.

Также накануне в ходе пожара в деревне Марийский Сарамак Кизнерского района кроме территории домохозяйства площадью около 1,8 тыс. кв метров, сгорели 15 га травяной растительности, 4 га лесной подстилки.

По словам Фомина, не во всех районах были приняты должные меры по подготовке к пожароопасному сезону. Есть ряд населенных пунктов, где отсутствуют минерализованные полосы. Главам поселений поручено в ближайшие дни устранить недочеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Марийский Сарамак произошел пожар. Из-за сильного ветра огонь с загоревшегося жилого дома моментально перекинулся на соседние строения. В результате пожара были повреждены восемь жилых домов и бывшее здание ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта). В ближайшие несколько дней сохранится усиление ветра до 15−17 м/с.

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