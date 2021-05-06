Москва, , 13:34 — REGNUM Дизайнер и совладелец ресторана «Красота» Антон Ненашев раскритиковал героиню последнего интервью Ксении Собчак. Он опубликовал пост в своём Instagram-аккаунте, где высказал своё мнение относительно блогера Дины Саевой.

«Дело в том, что она (Дина Саева) агрессивная идиотка. Она не просто безмозглая, она несёт свою безмозглость как флаг», — пишет Ненашев о главной героине ролика Собчак. Журналистку же дизайнер назвал«медиа-паразитом». Причиной конфликта стали съёмки выпуска интервью с Саевой в ресторане «Красота», совладельцем которого является Ненашев.

Ксения Собчак ответила Ненашеву и объяснила мотивы выбора героини для своего YouTube-канала: «Я, в отличие от вас, не ханжа, знаниями не кичусь и мне интересны разные люди и разный успех». Также журналистка предложила дизайнеру «встретиться поболтать и о стихах, и о литературе», чтобы «сравнить кругозор».

Как сообщало ИА REGNUM, Дина Саева дала интервью Ксении Собчак и рассказала, почему она оказалась в клинике. Блогер провела в больнице две недели без телефона из-за проблем с эмоциональным состоянием.

Читайте ранее в этом сюжете: Дина Саева показала подписчикам огромные синяки