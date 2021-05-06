Цюрих, Швейцария, , 11:04 — REGNUM Нападающий юниорской сборной России по хоккею (игроки не старше 18 лет) Иван Мирошниченко признан лучшим игроком прошедшего игрового дня на юниорском чемпионате мира (ЮЧМ) 2021 года, проходящем в США. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIFH).

В матче полуфинала турнира со сборной Финляндии (6:5 в пользу России) Мирошниченко оформил дубль. При этом победитель в данной номинации определялся путем голосования болельщиков. Всего на счету хоккеиста стало 8 (6 шайб + 2 результативные передачи) очков, набранных им на мировом первенстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России (игроки не старше 18 лет) переиграла команду Финляндии в полуфинале чемпионата мира среди юниоров со счетом 6:5.