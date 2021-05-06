Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Завершение реформ, а также построение институтов и обеспечение подотчетной гражданам власти и корпораций имеют решающее значение для достижения Украиной ее евроатлантических устремлений и процветания страны, заявили в Государственном департаменте США. Соответствующее заявление было опубликовано 5 мая пресс-службой ведомства.

«Госсекретарь Блинкен посетит Киев, Украина, 6 мая, где он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалом и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии», — подчеркнули в пресс-службе.

«Секретарь также будет способствовать прогрессу в программе реформ Украины, которая является ключом к обеспечению демократических институтов, экономического процветания и евроатлантического будущего Украины», — добавили в ведомстве.

В Госдепе отметили, что Вашингтон решительным образом поддерживает усилия Украины по достижению своих «евроатлантических устремлений», а также по построению процветающего, безопасного и демократического будущего. Кроме того, США разделяют глубокую обеспокоенность по поводу продолжающихся агрессивных действий и риторики со стороны России в отношении Украины, а также наращивание российских войск в «оккупированном» Крыму и вокруг украинских границ.

Со своей стороны, заявили во внешнеполитическом ведомстве, США по-прежнему внимательно следят за ситуацией и координировать свои действия с украинскими официальными лицами, союзниками и партнерами. Воздав «должное Украине за ее неизменную сдержанность», Госдеп ясно дал понять в своем взаимодействии с Москвой, что России необходимо воздерживаться от действий по эскалации.

«Крым — это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию Крымского полуострова Россией. Мы призываем Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом», — заявили в Госдепе.

«Донбасс — это Украина. Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины и восстановлением суверенитета Украины», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в Госдепе призвали Киев провести реформы: добросовестное построение институтов и обеспечение подотчетного управления как в государственных учреждениях, так и в корпоративном секторе — «это ключ к достижению Украиной ее евроатлантических устремлений и построению процветающего, безопасного и демократического будущего».

Напомнили в Госдепе и про помощь, оказанную Украине за последние годы: с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более $4,6 млрд в общей сложности, включая помощь в сфере безопасности и не связанную с безопасностью. Вашингтон также предоставил три гарантии по суверенным займам на сумму 1 млрд долларов США.

«Соединенные Штаты предоставили помощь в связи с COVID на сумму более $49 млн, включая финансирование, направленное на здравоохранение и гуманитарные нужды», — указала пресс-служба.

«С 2014 года Соединенные Штаты выделили гуманитарным агентствам более $306 млн на поддержку помощи лицам, перемещенным или иным образом пострадавшим от агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму», — заключили в ведомстве.