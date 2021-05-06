Вашингтон, 6 мая 2021, 10:58 — REGNUM Завершение реформ, а также построение институтов и обеспечение подотчетной гражданам власти и корпораций имеют решающее значение для достижения Украиной ее евроатлантических устремлений и процветания страны, заявили в Государственном департаменте США. Соответствующее заявление было опубликовано 5 мая пресс-службой ведомства.
В Госдепе отметили, что Вашингтон решительным образом поддерживает усилия Украины по достижению своих «евроатлантических устремлений», а также по построению процветающего, безопасного и демократического будущего. Кроме того, США разделяют глубокую обеспокоенность по поводу продолжающихся агрессивных действий и риторики со стороны России в отношении Украины, а также наращивание российских войск в «оккупированном» Крыму и вокруг украинских границ.
Со своей стороны, заявили во внешнеполитическом ведомстве, США по-прежнему внимательно следят за ситуацией и координировать свои действия с украинскими официальными лицами, союзниками и партнерами. Воздав «должное Украине за ее неизменную сдержанность», Госдеп ясно дал понять в своем взаимодействии с Москвой, что России необходимо воздерживаться от действий по эскалации.
Кроме того, в Госдепе призвали Киев провести реформы: добросовестное построение институтов и обеспечение подотчетного управления как в государственных учреждениях, так и в корпоративном секторе — «это ключ к достижению Украиной ее евроатлантических устремлений и построению процветающего, безопасного и демократического будущего».
Напомнили в Госдепе и про помощь, оказанную Украине за последние годы: с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более $4,6 млрд в общей сложности, включая помощь в сфере безопасности и не связанную с безопасностью. Вашингтон также предоставил три гарантии по суверенным займам на сумму 1 млрд долларов США.