Ханты-Мансийск, 6 мая 2021, 10:57 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 6 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 50 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 6 мая в Югре зарегистрировано 56 308 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 022 человека, 793 пациента с COVID-19 скончались.