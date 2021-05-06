Казань, , 11:06 — REGNUM На территории Казанского Кремля школьники-волонтеры стали участниками акции «Вальс Победы». Активисты добровольческих отрядов исполнили танец в память о подвиге жителей 5 мая.

Мероприятие организовали для сохранения исторической памяти, популяризации истории России и патриотического воспитания молодых людей. Всего в этом году к «Вальсу Победы» присоединятся около 200 учащихся казанских общеобразовательных организаций.

ИА REGNUM напоминает, руководство Русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ объявило об отмене праздничного концерта 6 мая «Вальс Победы» в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Тем не менее жители всё же смогут увидеть концерт 7 мая.

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