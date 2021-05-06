Москва, , 10:53 — REGNUM Всемирный конгресс вакцин — 2021 признал препарат фирмы Moderna как лучшую вакцину от COVID-19, несмотря на то, что число смертей от РНК-содержащих вакцин, к которым причисляется Moderna, намного выше количества смертей на 100 тысяч от препарата шведско-британской фирмы AstraZeneca. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Победу отдали, несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделана Moderna) намного превышает количество смертей на 100 тысяч от AstraZeneca», — сказал Гинцбург.

Он напомнил, что препарат компании Moderna сделан на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer, однако отдавать победу последнему препарату «совсем было неприлично, потому что количество смертей там <…> в 25 раз больше, чем у AstraZeneca».