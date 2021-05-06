Чита, , 10:52 — REGNUM За период с 26 апреля по 4 мая 2021 года в Чите увеличились средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо.

Как сообщает забайкальский территориальный орган государственной статистики, цена бензина автомобильный марок: АИ-92 АИ-95, АИ-98 и дизельного топлива возросла на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам марта 2021 года в Забайкалье выросли цены на газовое моторное топливо (на 13,8%) и спички (на 6,8%).

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