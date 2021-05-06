Сарапул, Удмуртия, , 10:52 — REGNUM После падения металлической решетки-ограждения лоджии на детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 5 мая на двоих детей в Сарапуле рухнуло металлическое ограждение балкона. Мальчики взобрались на решетку и принялись ее раскачивать, ограждение рухнуло и придавило мальчиков. После осмотра медиками один из мальчиков отпущен домой, второго госпитализировали с ушибами грудной клетки. Детям 9−10 лет, они являются учащимися второго и третьего классов местной школы.

По данному факту ранее была начата прокурорская проверка. Планировалось дать оценку соблюдению законодательства при содержании и эксплуатации многоквартирного дома.

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