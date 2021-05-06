Чебоксары, 6 мая, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Чувашии участники парада Победы, который состоится 9 Мая в Чебоксарах, сдают тесты на коронавирус. Всех обследуют за два дня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 мая, было заявлено на заседании оперативного штаба.

Cap.ru Праздничное оформление в Чебоксарах

ПЦР-тестирование участников парада Победы началось 5 мая и завершится сегодня, 6 мая. По словам министра здравоохранения Владимира Степанова, «заявлены по спискам 1027 человек».

«За вчерашний день [5 мая] прошли 335 человек, сегодня все остальные пройдут тестирование. То есть все участники парада Победы будут протестированы», — сказал глава минздрава.

В военном комиссариате отмечают, что все запланированные мероприятия «идут в штатном режиме».

Напомним, что 5 мая в Чебоксарах прошла генеральная репетиция парада Победы. Он состоится в этом году без зрителей — власти ссылаются на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 470 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 22 303 человека, COVID-19 стал причиной смерти 1381 пациента.