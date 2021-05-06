Сан-Хосе, США, , 11:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» Сан-Хосе команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 3: 2.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету оформившего в матче дубль чешского форварда Томаша Гертла (40-я и 43-я минуты) и шведского защитника Эрика Карлссона (50-я).

У «Колорадо» голами отметились Тайсон Джост (26-я) и Андре Бураковски (39-я).

Российские нападающий и защитник «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Николай Кныжов отметились в матче каждый по результативной передаче. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сан-Хосе», этой победой прервавший свою проигрышную серию из трех игр подряд, 8 мая сыграет с клубом «Аризона Койотс». «Колорадо» этим поражением прервал свою серию из трех побед подряд и в этот же день встретится с командой «Лос-Анджелес Кингз».