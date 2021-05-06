Москва, , 10:47 — REGNUM Признание Всемирным конгрессом вакцин — 2021 препарата фирмы Moderna как лучшей вакцины от COVID-19 является экономическо-политическим, и вопрос признания стоит порядка 100 млрд долларов. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«Я бы сказал, что это экономическо-политическое решение. Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что признание «Спутника V» как лучшей вакцины в мире означало бы «отдать деньги Российской Федерации», тогда как сам конгресс проходил в американском Вашингтоне.