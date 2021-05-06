Москва, , 10:47 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух по тревоге и в небе над Чукотским морем перехватил и сопроводил американский самолет-разведчик RC-135. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает Национальный центр управления обороной.

Сообщается, что вблизи границ России был запеленгован американский самолет-разведчик RC-135. В воздух был полнят МиГ-31 Воздушно-космических сил России. Он перехватил американский самолет-разведчик в небе над Чукотским морем и сопроводил его от границы России.

После разворота иностранного военного самолета МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.