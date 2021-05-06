Нальчик, , 10:45 — REGNUM Столицу Кабардино-Балкарии и один из курортных городов Краснодарского края связал железнодорожный маршрут. Из Нальчика в Новороссийск запустили пассажирский поезд. Он начал курсировать с 4 мая, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

Маршрут поезда проходит по наиболее востребованным населенным пунктам двух федеральных округов — Северо-Кавказского и Южного, в том числе через города Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Кропоткин и Краснодар.

Поезд будет отправляться из Нальчика по четным дням в 14:09. Прибытие в Новороссийск также будет удобным для пассажиров — в 07:45. Как отметили в минтрансе, с просьбой запустить поезд из Нальчика на курорты Черноморского побережья Кавказа обращались неоднократно жители региона.