Нур-Султан, 6 мая 2021, 10:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали государственным служащим в честь Дня Победы и Дня защитника отечества, сообщили 6 мая в пресс-службе казахстанского лидера.
Во время церемонии глава государства оценил роль и значение вооруженных сил Казахстана в условиях обостряющейся геополитической ситуации. Токаев выразил обеспокоенность в связи с ухудшение ситуации в странах СНГ.
«К старым спорам добавились новые, ситуация ухудшается, и это нас беспокоит», — сказал глава государства. Он добавил, что вооруженные силы должны быть готовы к отражению внешних угроз.
Токаев выразил благодарность военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за добросовестную службу.
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