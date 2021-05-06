Нур-Султан, , 10:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали государственным служащим в честь Дня Победы и Дня защитника отечества, сообщили 6 мая в пресс-службе казахстанского лидера.

Во время церемонии глава государства оценил роль и значение вооруженных сил Казахстана в условиях обостряющейся геополитической ситуации. Токаев выразил обеспокоенность в связи с ухудшение ситуации в странах СНГ.

«К старым спорам добавились новые, ситуация ухудшается, и это нас беспокоит», — сказал глава государства. Он добавил, что вооруженные силы должны быть готовы к отражению внешних угроз.

Токаев выразил благодарность военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за добросовестную службу.

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