Чита, , 10:44 — REGNUM В Забайкалье сохранялась миграционная убыль населения. Как сообщает территориальный орган государственной статистики, за январь-февраль 2021 года в регион прибыло 3047 человек, выбыло — 3707 человек, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 660 человек (в январе-феврале 2020 года миграционная убыль составляла 954 человека).

За счет межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 641 человека (в январе-феврале 2020 года — на 949 человек).

Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию — 17,6%, Иркутскую область — 7,6%, Краснодарский край — 8,5%, Новосибирскую область — 5,6%, Московскую область — 4,4% и другие территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Забайкалье прибыла1455 человек, а выбыло — 1708. За счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 253 человека (в январе 2020 года миграционная убыль составляла 448 человек). За счет межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 246 человек (в январе 2020 года — на 412 человек).

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