Москва, , 10:44 — REGNUM Уровень газификации регионов через девять лет вырастет более чем на 10%. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами. Это предусмотрено планом по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, утверждённым председателем правительства Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении пресс-службы.

В подписанный премьер-министром план входят совершенствование услуг по подключению к сетям, в том числе сокращение сроков и цен для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, а также внедрение интеллектуальных систем учёта поставок газа.

Сообщается также, что до 1 июля в правительство должен быть представлен график догазификации населённых пунктов на 2021−2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети.

Планируется также сократить размер пошлины за государственную регистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учёта и упростить ряд регуляторных практик, которые связаны с размещением и обслуживанием газопроводов.

Согласно «дорожной карте», планируется создание принципиально новой модели газификации регионов, её основной должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые губернаторами. При помощи введения института единого оператора газификации в каждом субъекте РФ будут синхронизированы мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения.

До конца второго квартала «должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года», которая «объединит существующие региональные планы, а её реализации поможет единый оператор газификации», говорится в сообщении.