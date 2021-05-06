Ижевск, , 10:43 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Скончались 83-летний мужчина и 81-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 422 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 3 мая, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 847 человек, из которых пятеро жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 6 мая в регионе выявили 43 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 42 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 049 случаев. Число активных носителей коронавируса в настоящее время составляет 2793 человека.

Читайте также: В Удмуртии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом