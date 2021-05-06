Южная Корея, 6 мая, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В южнокорейском уезде Ёнволь провинции Канвондо зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС), в результате которой было уничтожено поголовье из 400 свиней. Об этом сообщает Kado Net со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Паулюс Поттер. Две свиньи в свинарнике

По их словам, вирус африканской чумы в стране подтверждён впервые за последние семь месяцев.

В связи со вспышкой АЧС введён 48-часовой запрет на посещение животноводческих ферм в провинции Канвондо, а также в соседних провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Пукто.

В настоящее время на наличие вируса проверены порядка 170 ферм. По мнению ветеринарных органов, источником заражения являются дикие кабаны.